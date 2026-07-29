प्रेमी के प्यार में अंधी पत्नी ने उजाड़ा अपना सुहाग! मऊ में त्रिकोणीय प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत

Mau Murder News: मऊ जिले के कसारा क्षेत्र में युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर युवक को बहाने से बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया है।