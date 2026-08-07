‘दोस्त ही निकले कातिल!’ मऊ में विवेक और देवेंद्र गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि बलवंत सिंह के अपने एक दोस्त की पत्नी तथा दूसरे दोस्त की प्रेमिका से अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों आरोपी उससे नाराज थे और काफी समय से उसे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। योजना के तहत दोनों ने बलवंत को शाम के समय शराब पीने के बहाने बुलाया। शराब के नशे में होने के बाद दोनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को गहनी गांव के पास झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गए ताकि घटना को दुर्घटना या अज्ञात हत्या का रूप दिया जा सके।