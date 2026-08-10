समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का किया ऐलान; कौन हैं सुजीत सिंह जिन्हें मऊ की घोसी विधानसभा सीट से बनाया गया प्रत्याशी

समाजवादी पार्टी ने घोसी विधानसभा सीट के लिए सुजीत सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। सुजीत सिंह दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे हैं। सुजीत सिंह घोसी से पूर्व विधायक रहे सुधाकर सिंह के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुजीत सिंह 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। उनके दो भाई और एक बहन हैं। वह सबसे छोटे हैं। उनके एक भाई का नाम अजीत प्रताप है। वहीं दूसरे भाई का नाम अमित सिंह है। सुजीत सिंह ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से 2013 में MBA किया। बताया जाता है कि वह अपने बैच के टॉपर भी रहे। इसी वजह से उन्हें विश्वविद्यालय की तरफ से गोल्ड मैडल भी दिया गया। 2015 में सुजीत ने शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से इकोनॉमिक्स में PHD की ड्रिगी भी हासिल की।