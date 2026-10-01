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3 बुनकरों की मौत का जिम्मेदार कौन? ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के गृह जनपद में हादसे पर भड़के यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय

UP Congress President Ajay Rai: मऊ में बिजली के खुले तारों की चपेट में आने से 3 बुनकरों की मौत पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो मंत्री अपने गृह जिले में व्यवस्था नहीं संभाल सकते, वे पूरे राज्य की क्या रक्षा करेंगे।
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मऊ

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Shaitan Prajapat

Oct 01, 2026

Ajay Rai

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय (Photo ANI)

Ajay Rai Statement Mau Electricity Accident Weaver Death: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के मंत्री एके शर्मा भी मऊ से हैं। उनके इलाके में इतना बड़ा हादसा हुआ है। बुनकर समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई है। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके घरों से बिजली के खुले तार गुजर रहे हैं। अगर बिजली मंत्री अपने इलाके में व्यवस्था नहीं सुधार सकते, तो पूरे राज्य में कैसे सुधारेंगे? इन लोगों की मांग है कि केबल लगाए जाएं।

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Updated on:

01 Oct 2026 04:56 pm

Published on:

01 Oct 2026 04:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / 3 बुनकरों की मौत का जिम्मेदार कौन? ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के गृह जनपद में हादसे पर भड़के यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय

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