3 बुनकरों की मौत का जिम्मेदार कौन? ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के गृह जनपद में हादसे पर भड़के यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय

Ajay Rai Statement Mau Electricity Accident Weaver Death: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के मंत्री एके शर्मा भी मऊ से हैं। उनके इलाके में इतना बड़ा हादसा हुआ है। बुनकर समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई है। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके घरों से बिजली के खुले तार गुजर रहे हैं। अगर बिजली मंत्री अपने इलाके में व्यवस्था नहीं सुधार सकते, तो पूरे राज्य में कैसे सुधारेंगे? इन लोगों की मांग है कि केबल लगाए जाएं।