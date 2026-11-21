मऊ के मधुबन में आम आदमी पार्टी की जनसभा के दौरान सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति को लेकर तीखा हमला बोला। जल जीवन मिशन में 15 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन विस्तार और गठबंधन की चर्चाओं पर भी खुलकर अपनी बात रखी। सभा में स्थानीय समस्याओं से लेकर UGC और 80-20 की राजनीति तक कई मुद्दों पर संजय सिंह ने सरकार को घेरा।

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