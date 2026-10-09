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जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अखिलेश का तंज: बोले- सनातन परंपरा में जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण नहीं होता

Akhilesh Yadav: जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है।
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देवरिया

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Shaitan Prajapat

Oct 09, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव फोटो एएनआई

Akhilesh Yadav Jewar Airport statement: जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसला सरकार का होता है। लेकिन हमारी भारतीय और सनातनी परंपराओं में, किसी के जीवित रहते हुए उनके नाम पर स्मारकों, एयरपोर्ट या दूसरी जगहों का नाम रखने का रिवाज नहीं है। वे ये नाम खासकर प्रधानमंत्री का नाम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता पर उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है; जो लोग सत्ता से बाहर होने वाले हैं, वे इन प्रोजेक्ट्स के साथ किसी और का नाम जोड़ना चाहते हैं। इस डबल-इंजन सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई वास्तविक उपलब्धि नहीं है।

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Updated on:

09 Oct 2026 09:12 pm

Published on:

09 Oct 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अखिलेश का तंज: बोले- सनातन परंपरा में जीवित व्यक्ति के नाम पर नामकरण नहीं होता

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