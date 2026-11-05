‘यह सिर्फ एक लॉलीपॉप और छलावा है’: अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने पर भड़की सपा, बीजेपी को दी चुनौती

सपा सांसद रमाशंकर राजभर (PC-IANS)
Ramashankar Rajbhar Statement: केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प देने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। सपा सांसदों ने इसे महज लॉलीपॉप और छलावा करार दिया, जबकि भाजपा ने फैसले का स्वागत किया।
अग्निवीरों का सर्विस पीरियड 2 साल बढ़ाने पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि यह तो बस लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देवरिया में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि आप मुझे बताइए, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। आप अग्निवीरों को हमारे सैनिक मान रहे हैं और अगर वे मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं। तब भी आप उन्हें सैनिक का दर्जा देने को तैयार नहीं हैं, कोई सुविधा देने को तैयार नहीं हैं। आखिर में आपने अग्निवीरों को आउटसोर्स सैनिक बना दिया है। अगर सरकार में हिम्मत है, अगर सरकार की नीयत सच में नेक है, तो सरकार उन्हें फुल-टाइम, पूरी ज़िंदगी नौकरी का हक दे। यह तो बस एक लॉलीपॉप और धोखा है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक हथकंडा है।"
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2027 में प्रदेश में और बाद में केंद्र में सरकार आने पर अग्निवीर योजना 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को 24 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा और पुरानी स्थायी भर्ती व्यवस्था बहाल की जाएगी। सेना की नौकरी में लंबी सेवा का अवसर होना चाहिए। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं की गौरवशाली विरासत की रक्षा करेंगे और उसे मजबूत करेंगे।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अग्निवीरों की सेवा अवधि शुरू में चार साल थी, जिसे अब दो साल बढ़ा दिया गया है। 25 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में स्थायी रूप से लिया जाता है, बाकी 75 प्रतिशत को इस विस्तार का लाभ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई देता हूं। यह फैसला अग्निवीरों को ज्यादा अनुभव, कौशल और बेहतर करियर के अवसर देगा।
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