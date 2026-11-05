‘यह सिर्फ एक लॉलीपॉप और छलावा है’: अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने पर भड़की सपा, बीजेपी को दी चुनौती

अग्निवीरों का सर्विस पीरियड 2 साल बढ़ाने पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि यह तो बस लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देवरिया में मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि आप मुझे बताइए, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। आप अग्निवीरों को हमारे सैनिक मान रहे हैं और अगर वे मर रहे हैं या शहीद हो रहे हैं। तब भी आप उन्हें सैनिक का दर्जा देने को तैयार नहीं हैं, कोई सुविधा देने को तैयार नहीं हैं। आखिर में आपने अग्निवीरों को आउटसोर्स सैनिक बना दिया है। अगर सरकार में हिम्मत है, अगर सरकार की नीयत सच में नेक है, तो सरकार उन्हें फुल-टाइम, पूरी ज़िंदगी नौकरी का हक दे। यह तो बस एक लॉलीपॉप और धोखा है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक हथकंडा है।"