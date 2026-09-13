बैशाली एक्सप्रेस से 30.23 लाख बरामद, हवाला के खेल की आशंका

पुलिस के अनुसार, मुकेश ने बताया कि वह गोरखपुर में एक व्यक्ति को 30 लाख रुपये देने जा रहा था। उसने यह भी बताया कि वह अपने भाई के कहने पर अलग-अलग पार्टियों तक रकम पहुंचाता है और इसके बदले उसे कमीशन मिलता है वह लेनदेन से संबंधित कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस युवक और बरामद कैश को जीआरपी थाना देवरिया ले आई। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों के साथ आयकर उपनिदेशक (जांच), गोरखपुर यूनिट को दी गई।