पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 70 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले

Deoria police transffer list: देवरिया में आगामी त्योहारों के मद्देनजर लॉ-ऑर्डर मजबूत करने के लिए SP अभिजित आर. शंकर ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया है।गुरुवार देर रात हुए इस बदलाव में 26 दरोगाओं समेत करीब 70 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। पुलिस लाइन में तैनात 17 पुरुष दरोगाओं और आरटीसी में तैनात दो महिला दरोगाओं को थानों पर भेजा गया है। इसके अलावा, पुलिस लाइन में तैनात 29 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी जिले के अलग-अलग थानों में तैनाती मिली है।