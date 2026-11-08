पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी का निधन, देवरिया में शोक की लहर

Lt Sri PrakashMani Died: देवरिया के पूर्व सांसद और भारतीय सेना के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम स्थित वेदांता अस्पताल में सुबह 11:45 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव बरपार सहित पूरे देवरिया जिले में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी वर्तमान में देवरिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।