Gonda News: महिलाओं और बेटियों को पुलिस ने किया अलर्ट, इन गलतियों से खाली हो सकता बैंक खाता

पुलिस टीमों ने बताया कि आजकल मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों की बैंक संबंधी जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, एटीएम कार्ड का नंबर, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड न बताएं। अनजान नंबर से आने वाले लिंक पर क्लिक करने से भी बचें। टीमों ने महिलाओं और बेटियों को सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्हें बताया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय सतर्क रहें। अपनी निजी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। ऑनलाइन ठगी या सोशल मीडिया पर परेशान किए जाने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।