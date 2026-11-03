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गोंडा

Gonda: दुकान बंद कर घर लौट रहे विनोद पर किया था जानलेवा हमला, अब पुलिस ने हत्यारोपी को दबोचा

Gonda News: गोंडा के परसपुर में बर्तन कारोबारी विनोद कुमार साहनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में वांछित आरोपी आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह को कचहरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद हुआ है।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 3 Nov 2026, 5:30 PM IST

Gonda

पकड़ा गया आरोपी फोटो सोर्स विभाग

Gonda News:गोंडा में बर्तन कारोबारी विनोद कुमार साहनी की हत्या के मामले में परसपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे कचहरी गेट के पास से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह के रूप में हुई है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया एक डंडा भी बरामद किया है। आरोपी काफी समय से हत्या के मुकदमे में वांछित था।

गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में बर्तन कारोबारी पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को कचहरी गेट के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया एक डंडा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र फैसल सिंह परसपुर थाना क्षेत्र के रेक्सडिया सरपंचपुरवा गांव का रहने वाला है। पुलिस अब मामले में बरामद डंडे को भी विवेचना का हिस्सा बनाएगी।

दुकान बंद कर घर जा रहे थे विनोद साहनी

पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 सितंबर 2026 की रात की है। परसपुर थाना क्षेत्र के रेक्सडिया गांव के रहने वाले विनोद कुमार साहनी पुत्र अतारू लाल अपनी बर्तन की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इसके बाद उन पर धारदार हथियार और भाले से हमला कर दिया गया। अचानक हुए हमले में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घटना के बाद घायल विनोद को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

तहरीर के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा

विनोद कुमार साहनी के परिजनों की ओर से घटना को लेकर परसपुर थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में परसपुर पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थान से एक डंडा भी बरामद किया है, जिसे हत्या की वारदात से जुड़ा आलाकत्ल बताया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले की विवेचना में आगे की प्रक्रिया की जा रही है।

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3 Nov 2026, 5:30 PM IST

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