Gonda: दुकान बंद कर घर लौट रहे विनोद पर किया था जानलेवा हमला, अब पुलिस ने हत्यारोपी को दबोचा

गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में बर्तन कारोबारी पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को कचहरी गेट के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर हमले में इस्तेमाल किया गया एक डंडा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी आलोक सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र फैसल सिंह परसपुर थाना क्षेत्र के रेक्सडिया सरपंचपुरवा गांव का रहने वाला है। पुलिस अब मामले में बरामद डंडे को भी विवेचना का हिस्सा बनाएगी।