Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर जमकर बरसे, कहा- समाजवादी पार्टी एक श्राप है, जब भी आई तबाही मचाई

उन्होंने कहा कि 7 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। वहां जलने वाले दीपों की रोशनी गोंडा तक पहुंचेगी। राम की पावन धरती से पूरे देवीपाटन मंडल में विकास की नई राह खुल रही है। योगी ने बताया कि गोंडा से अयोध्या तक सड़क चौड़ीकरण की योजना पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सड़क बनने के बाद अयोध्या गोंडा के बीच की दूरी और आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने

गोंडा में हुए खाद्यान्न घोटाले का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक श्राप है। यह जब भी सत्ता में आई, तबाही मचाई।