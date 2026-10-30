Gonda: पीले वस्त्रों में उमड़ा आस्था का सैलाब, सरयू तट से कलश में जल लेकर कटरा कुटी धाम पहुंचे श्रद्धालु

कार्यक्रमाधिकारी डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर से छह नवंबर तक प्रतिदिन शाम सात बजे से रात दस बजे तक श्रीराम कथा होगी। सात नवंबर को महायज्ञ की पूर्णाहुति, प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नौ नवंबर को अन्नकूट और छप्पन भोग महाप्रसाद के साथ महोत्सव का समापन होगा।

शोभायात्रा का संचालन शारदाकांत पांडेय ने किया। कार्यक्रम में सोनबरसा धाम गोंडा के छोटे महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य व्यवस्थापक रामगोपाल सिंह, अमित सिंह, श्याम तिवारी, उमेश प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, कथावाचक मिथिला शरण पांडेय, भुवनेश्वर शास्त्री, अंजनी सिंह और विनोद कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।