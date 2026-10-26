26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: कौन-सा करियर चुने, परीक्षा में कैसे पाएं सफलता? दो दिन विद्यार्थियों को मिलेंगे सफलता के मंत्र

Gonda News: गोंडा में 27 और 28 अक्टूबर को दो दिवसीय करियर काउंसिलिंग कार्यशाला आयोजित होगी। डॉ. अंकिता राज विद्यार्थियों को सही करियर चुनने, परीक्षा में सफलता पाने, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव प्रबंधन के तरीके बताएंगी। जानें दोनों दिन कार्यशाला का समय, स्थान और कार्यक्रम से जुड़ी जरूरी जानकारी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Updated: 26 Oct 2026, 6:42 PM IST

Gonda

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

Gonda News: गोंडा जिले में विद्यार्थियों और युवाओं को सही करियर चुनने तथा परीक्षा में सफलता पाने का तरीका सिखाया जाएगा। इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से 27 और 28 अक्टूबर को दो दिवसीय करियर काउंसिलिंग कार्यशाला आयोजित की जाएगी। लखनऊ की करियर कोच डॉ. अंकिता राज विद्यार्थियों को करियर के विकल्प चुनने, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव से निपटने के तरीके बताएंगी। दोनों दिन अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम होंगे।

गोंडा जिले में सेवायोजन विभाग के रोजगार मिशन के तहत विद्यार्थियों और युवाओं को करियर के प्रति जागरूक करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनने के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही परीक्षा की तैयारी, व्यक्तित्व विकास और मानसिक तनाव को कम करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

27 और 28 अक्टूबर को यहां होगा कार्यक्रम

जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले दिन 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, पंत नगर, गोंडा में कार्यक्रम होगा। वहीं, दूसरे दिन 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोंडा में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दोनों कार्यक्रमों में लखनऊ की मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, मनोवैज्ञानिक सलाहकार और लेखिका डॉ. अंकिता राज विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव सिंह भी मौजूद रहेंगे।

सही करियर चुनने के बताए जाएंगे तरीके

कार्यशाला में विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव कैसे करें। कई बार विद्यार्थी दूसरों की देखा-देखी या सही जानकारी नहीं मिलने के कारण अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में उन्हें करियर के अलग-अलग विकल्पों को समझने और अपने लिए बेहतर रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पढ़ाई की बेहतर योजना कैसे बनाएं और सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके भी बताए जाएंगे।

तनाव से निपटने और व्यक्तित्व विकास पर भी जोर

पढ़ाई और परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थी तनाव महसूस करते हैं। इसका असर उनकी तैयारी और प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। कार्यशाला में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव नियंत्रित करने और मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखने के तरीके समझाए जाएंगे। व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। ताकि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और भविष्य की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें।

रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार होंगे युवा

जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन विभाग के रोजगार मिशन की ओर से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को सही दिशा देना तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है।
इस पहल से विद्यार्थियों को करियर संबंधी जानकारी प्राप्त करने और अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

UP Agriculture Department: गेहूं, चना और मसूर की बुवाई से पहले जान लें यह बात, किसानों को बीज पर मिल रहा भारी अनुदान

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 6:42 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: कौन-सा करियर चुने, परीक्षा में कैसे पाएं सफलता? दो दिन विद्यार्थियों को मिलेंगे सफलता के मंत्र

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: महिलाओं और बेटियों के लिए जरूरी खबर, पुलिस ने गांव-गांव जाकर बताया सुरक्षा का तरीका

Gonda
गोंडा

Gonda News: पहले शराब की दुकान, फिर दो घरों में चोरी, पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

Gonda
गोंडा

Gonda News: 15 साल की किशोरी को ले जाने का आरोप, पुलिस को देखकर भागने लगा आरोपी, फिर ऐसे पकड़ा गया

Gonda
गोंडा

‘POK भारत का हिस्सा था और रहेगा’, बृज भूषण शरण सिंह का फारूक अब्दुल्ला पर तंज, बोले- पाकिस्तान के प्रति प्यार उनके बयानों से झलकता है

brij bhushan sharan singh
गोंडा

Gonda News: एक रात में कई चोरियां, चौकी प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.