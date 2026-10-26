Gonda News: कौन-सा करियर चुने, परीक्षा में कैसे पाएं सफलता? दो दिन विद्यार्थियों को मिलेंगे सफलता के मंत्र

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
Gonda News: गोंडा जिले में विद्यार्थियों और युवाओं को सही करियर चुनने तथा परीक्षा में सफलता पाने का तरीका सिखाया जाएगा। इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से 27 और 28 अक्टूबर को दो दिवसीय करियर काउंसिलिंग कार्यशाला आयोजित की जाएगी। लखनऊ की करियर कोच डॉ. अंकिता राज विद्यार्थियों को करियर के विकल्प चुनने, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव से निपटने के तरीके बताएंगी। दोनों दिन अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम होंगे।
गोंडा जिले में सेवायोजन विभाग के रोजगार मिशन के तहत विद्यार्थियों और युवाओं को करियर के प्रति जागरूक करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनने के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही परीक्षा की तैयारी, व्यक्तित्व विकास और मानसिक तनाव को कम करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने बताया कि कार्यशाला का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को किया जाएगा। पहले दिन 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, पंत नगर, गोंडा में कार्यक्रम होगा। वहीं, दूसरे दिन 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे श्री लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोंडा में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दोनों कार्यक्रमों में लखनऊ की मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, मनोवैज्ञानिक सलाहकार और लेखिका डॉ. अंकिता राज विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगी। इस अवसर पर सहायक निदेशक सेवायोजन राजीव सिंह भी मौजूद रहेंगे।
कार्यशाला में विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव कैसे करें। कई बार विद्यार्थी दूसरों की देखा-देखी या सही जानकारी नहीं मिलने के कारण अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में उन्हें करियर के अलग-अलग विकल्पों को समझने और अपने लिए बेहतर रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पढ़ाई की बेहतर योजना कैसे बनाएं और सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके भी बताए जाएंगे।
पढ़ाई और परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थी तनाव महसूस करते हैं। इसका असर उनकी तैयारी और प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। कार्यशाला में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव नियंत्रित करने और मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक सोच बनाए रखने के तरीके समझाए जाएंगे। व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। ताकि विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और भविष्य की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें।
जिला सेवायोजन अधिकारी प्रिया गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन विभाग के रोजगार मिशन की ओर से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को सही दिशा देना तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है।
इस पहल से विद्यार्थियों को करियर संबंधी जानकारी प्राप्त करने और अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग