Gonda News: कौन-सा करियर चुने, परीक्षा में कैसे पाएं सफलता? दो दिन विद्यार्थियों को मिलेंगे सफलता के मंत्र

कार्यशाला में विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव कैसे करें। कई बार विद्यार्थी दूसरों की देखा-देखी या सही जानकारी नहीं मिलने के कारण अपने भविष्य को लेकर असमंजस में रहते हैं। ऐसे में उन्हें करियर के अलग-अलग विकल्पों को समझने और अपने लिए बेहतर रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पढ़ाई की बेहतर योजना कैसे बनाएं और सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके भी बताए जाएंगे।