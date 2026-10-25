Gonda News: एक रात में कई चोरियां, चौकी प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

पुलिस के अनुसार, चोरी और नकबजनी की घटनाओं के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब घटनाओं का खुलासा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इन घटनाओं में कौन लोग शामिल थे। फिलहाल, चोरी की घटनाओं का खुलासा होना बाकी है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया। चोरी में कितने लोग शामिल थे। इस मामले में चौकी प्रभारी का निलंबन रात्रि गश्त में लापरवाही के आरोप में किया गया है। जबकि चोरी की घटनाओं की जांच और आरोपियों की तलाश अलग से जारी है।