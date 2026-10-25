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Gonda News: एक रात में कई चोरियां, चौकी प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड

Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ही रात चोरी और नकबजनी की कई घटनाओं के बाद एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतीगंज थाना क्षेत्र की कहोबा चौकी के प्रभारी सुधीर कुमार यादव को रात्रि गश्त में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। पुलिस चोरी की घटनाओं का खुलासा करने में जुटी है।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 25 Oct 2026, 9:47 AM IST

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गोंडा एसपी अभिषेक फोटो सोर्स पुलिस X account

Gonda News: गोंडा जिले में एक ही रात कई जगह चोरी और नकबजनी की घटनाओं के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। मोतीगंज थाना क्षेत्र की कहोबा चौकी के अंतर्गत कहोबा-नेवादा, कुंदुरखा गांव और एक देसी शराब की दुकान में चोरी की घटनाएं हुई थीं। मामले में रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी सुधीर कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गोंडा जिले में चोरी और नकबजनी की घटनाओं के बाद पुलिस विभाग ने चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की है। मोतीगंज थाना क्षेत्र की कहोबा चौकी के अंतर्गत 22 और 23 अक्टूबर 2026 की रात चोरी की घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं में कहोबा-नेवादा, कुंदुरखा गांव और एक देसी शराब की दुकान को निशाना बनाया गया था। रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी प्रभारी सुधीर कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

एक ही रात कई जगह हुई चोरी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 22 और 23 अक्टूबर की रात कहोबा चौकी क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की घटनाएं सामने आईं। चोरों ने कहोबा-नेवादा और कुंदुरखा गांव के साथ एक देसी शराब की दुकान में भी चोरी की। एक ही रात में अलग-अलग जगहों पर हुई इन घटनाओं के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठे रहे है। रात में पुलिस की गश्त का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना और चोरी जैसी घटनाओं को रोकना है। इसके बावजूद चौकी क्षेत्र में कई जगह चोरी की घटनाएं होने के बाद पुलिस विभाग ने जिम्मेदारी तय करते हुए चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की।

चौकी प्रभारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने के मामले में चौकी प्रभारी सुधीर कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान लापरवाही को लेकर सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि, विभागीय जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, चोरी और नकबजनी की घटनाओं के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब घटनाओं का खुलासा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इन घटनाओं में कौन लोग शामिल थे। फिलहाल, चोरी की घटनाओं का खुलासा होना बाकी है। पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया। चोरी में कितने लोग शामिल थे। इस मामले में चौकी प्रभारी का निलंबन रात्रि गश्त में लापरवाही के आरोप में किया गया है। जबकि चोरी की घटनाओं की जांच और आरोपियों की तलाश अलग से जारी है।

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25 Oct 2026, 9:47 AM IST

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