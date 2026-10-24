Gonda News: अवैध शराब के साथ हुंडई आई-20 कार सीज, 270 पाउच और वोडका बरामद

कार्रवाई के दौरान टीम को नगीना जबरदस्त ब्रांड की देसी शराब के 225 पाउच मिले। इनमें कुल 45 लीटर शराब बताई गई है। इसके अलावा विण्डीज जामुन ब्रांड की देसी शराब के 45 पाउच बरामद हुए, जिनमें कुल नौ लीटर शराब थी। टीम ने दो मैजिक मोमेंट वोडका की बोतलें भी बरामद कीं। इनमें कुल 360 मिलीलीटर शराब थी। इसके साथ ही शराब की बिक्री से संबंधित 1,200 रुपये भी मिले हैं।

इस तरह पुलिस के अनुसार, मौके से देसी शराब के कुल 270 पाउच और वोडका की दो बोतलें बरामद की गईं। बरामद शराब में नगीना जबरदस्त और विण्डीज जामुन ब्रांड के पाउच शामिल हैं।