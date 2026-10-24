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Gonda News: अवैध शराब के साथ हुंडई आई-20 कार सीज, 270 पाउच और वोडका बरामद

Gonda News: गोंडा के माधवपुर चकता गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब की बिक्री के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से 270 देसी शराब के पाउच, दो वोडका की बोतलें और 1,200 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने हुंडई आई-20 कार भी सीज कर दी।
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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Updated: 24 Oct 2026, 6:17 PM IST

gonda

पकड़ा गया आरोपी बरामद शराब फोटो सोर्स विभाग

Gonda News:गोंडा में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। कोतवाली नगर क्षेत्र के माधवपुर चकता गांव में शुक्रवार को छापा मारकर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से देसी शराब के 270 पाउच, दो मैजिक मोमेंट वोडका की बोतलें और शराब बिक्री के 1,200 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने संबंधित कार को भी सीज कर दिया है।

गोंडा जिले में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। कोतवाली नगर क्षेत्र के माधवपुर चकता गांव में शुक्रवार को छापा मारकर एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में देसी शराब, वोडका और बिक्री के रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने शराब से संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुखबिर की सूचना पर गांव में दी दबिश

पुलिस के मुताबिक, कोतवाली नगर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माधवपुर चकता गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान कथित रूप से अवैध शराब की बिक्री कर रहे एक युवक को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान देव प्रयाग शुक्ला उर्फ बबला शुक्ला के रूप में हुई है। वह माधवपुर चकता गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से अलग-अलग ब्रांड की शराब बरामद की है।

45 लीटर नगीना और 9 लीटर जामुन शराब बरामद

कार्रवाई के दौरान टीम को नगीना जबरदस्त ब्रांड की देसी शराब के 225 पाउच मिले। इनमें कुल 45 लीटर शराब बताई गई है। इसके अलावा विण्डीज जामुन ब्रांड की देसी शराब के 45 पाउच बरामद हुए, जिनमें कुल नौ लीटर शराब थी। टीम ने दो मैजिक मोमेंट वोडका की बोतलें भी बरामद कीं। इनमें कुल 360 मिलीलीटर शराब थी। इसके साथ ही शराब की बिक्री से संबंधित 1,200 रुपये भी मिले हैं।
इस तरह पुलिस के अनुसार, मौके से देसी शराब के कुल 270 पाउच और वोडका की दो बोतलें बरामद की गईं। बरामद शराब में नगीना जबरदस्त और विण्डीज जामुन ब्रांड के पाउच शामिल हैं।

कार भी की गई सीज

पुलिस ने बरामदगी के आधार पर कोतवाली नगर थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार युवक के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मौके से संबंधित हुंडई आई-20 कार संख्या UP32 ND 0312 को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस ने वाहन को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज किया है। पुलिस और आबकारी विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।

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Updated on:

24 Oct 2026, 6:17 PM IST

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