Gonda News: गोंडा के इस स्कूल में बच्चों ने संभाली पत्रकारिता की कमान, अपने अखबार का नाम रखा ‘दुलरुआ’

‘दुलरुआ’ के माध्यम से बच्चे केवल खबरें लिखना ही नहीं सीख रहे, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखना, जरूरी जानकारी जुटाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी सीख रहे हैं। इससे उनकी लेखन क्षमता और अपनी बात रखने का आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। विद्यालय की यह पहल बच्चों को पढ़ाई के साथ कुछ नया सीखने का अवसर दे रही है। हर महीने प्रकाशित होने वाले इस अखबार के जरिए बच्चे अपनी रचनात्मकता दिखा सकेंगे और स्थानीय घटनाओं को भी जगह दे सकेंगे।