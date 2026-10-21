Gonda: गोंडा में खाली कराई गई नजूल भूमि पर अब बनेंगे अफसरों के आवास, लोगों को मिलेगी ओपन जिम की सुविधा

खाली कराई गई जमीन का निरीक्षण करती डीएम और आयुक्त फोटो सोर्स विभाग
Gonda News: गोंडा में करीब 30 साल से स्कूल संचालित होने वाली नजूल भूमि पर अब अफसरों के आवास और ओपन जिम विकसित करने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला वापस लिए जाने के बाद विधिक प्रक्रिया के तहत जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इसके बाद मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल और डीएम प्रियंका निरंजन ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इसके बेहतर उपयोग की संभावनाएं देखीं।
गोंडा जिले में नजूल भूमि के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई है। इस जमीन पर करीब 30 साल से ज्योति विद्या मंदिर का संचालन हो रहा था। अब विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इसके बाद यहां अफसरों के आवास और ओपन जिम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।
मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नजूल भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन की मौजूदा स्थिति देखी। साथ ही उपलब्ध क्षेत्रफल और उसके इस्तेमाल की संभावनाओं का जायजा लिया।
निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके लिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय और जनसुविधाओं के विकास की संभावनाएं देखी गईं।
इस जमीन पर पिछले करीब 30 साल से ज्योति विद्या मंदिर संचालित हो रहा था। भूमि से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। संबंधित वादी की ओर से वाद वापस लिए जाने के बाद नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।
जमीन खाली होने के बाद अब इसके उपयोग को लेकर पहल की जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध भूमि की स्थिति और उसकी उपयोगिता को देखते हुए विकास की संभावनाओं पर विचार किया।
प्रस्तावित योजना के तहत जमीन पर अफसरों के आवास बनाए जाने हैं। इसके साथ ही यहां ओपन जिम विकसित करने की भी योजना है। इससे आवासीय सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। वहीं, ओपन जिम बनने से लोगों को खुले स्थान पर व्यायाम करने की सुविधा मिल सकती है।
हालांकि, इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए आगे की कार्ययोजना और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अधिकारियों ने जमीन की उपलब्धता और जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने संबंधित अधिकारियों को जमीन के नियोजित उपयोग के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने विकास से जुड़े पहलुओं का आकलन कर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने पर जोर दिया। डीएम प्रियंका निरंजन ने भी जमीन की स्थिति और प्रस्तावित निर्माण से जुड़े पहलुओं का जायजा लिया। अब इस भूमि के बेहतर इस्तेमाल और प्रस्तावित सुविधाओं के विकास की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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