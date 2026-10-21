Gonda: गोंडा में खाली कराई गई नजूल भूमि पर अब बनेंगे अफसरों के आवास, लोगों को मिलेगी ओपन जिम की सुविधा

इस जमीन पर पिछले करीब 30 साल से ज्योति विद्या मंदिर संचालित हो रहा था। भूमि से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। संबंधित वादी की ओर से वाद वापस लिए जाने के बाद नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।

जमीन खाली होने के बाद अब इसके उपयोग को लेकर पहल की जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर उपलब्ध भूमि की स्थिति और उसकी उपयोगिता को देखते हुए विकास की संभावनाओं पर विचार किया।