Brij Bhushan Singh: ‘वीरों की भूमि को नशा भूमि बना दिया’, पंजाब पर बृजभूषण सिंह के इस बयान से क्यों मचेगा सियासी घमासान?

ओवैसी के बयान पर बृजभूषण सिंह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखता है। वह ऐसे आंदोलन की निंदा करेगा। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान छात्र, नौजवान और बुजुर्गों तक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन न्यायपालिका पर सवाल उठाने का काम नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। बृजभूषण के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट पर मार्च दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि जो टिप्पणी मैंने किया था। वही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। उन्होंने फिर दोहराया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है। पहले विवेक मर जाता है। अब कांग्रेस का नाश होने वाला है।