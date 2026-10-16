Gonda News: सरकांड के पुरवा में तीसरे साल भी सजा माता का दरबार, इस बार बोली ने बटोरी सुर्खियां

माता रानी की आंखों की पट्टी खोलने के लिए बोली 11 हजार रुपये से शुरू हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई। इस धार्मिक आयोजन में करीब 35 लोगों ने बोली लगाकर हिस्सा लिया। धीरे-धीरे बोली की रकम बढ़ती गई। आखिर में अरुण कुमार राजपूत ने 51 हजार रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई। इसके बाद उन्हें माता रानी की आंखों की पट्टी खोलने का मौका मिला।

इस दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने इसे मां दुर्गा के प्रति अपनी आस्था और विश्वास से जुड़ा आयोजन बताया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से गांव के लोग एक साथ आते हैं। और आपसी मेलजोल बढ़ता है।