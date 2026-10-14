Gonda News: पुलिस को मिलेंगी 3 बड़ी सुविधाएं, बनेगा साइबर थाना, 12 मंजिला बैरक में रहेंगे 200 पुलिसकर्मी

गोंडा में यातायात कार्यालय के बगल में साइबर थाने का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से किया जाएगा। साइबर थाना बनने से ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक के जरिए धोखाधड़ी और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की जांच के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी जानकारी और डिजिटल सबूत जुटाना जरूरी होता है। नए साइबर थाने में इन मामलों की जांच और तकनीकी साक्ष्य जुटाने के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे साइबर अपराधों से जुड़ी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।