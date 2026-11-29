गोंडा जिले के मनकापुर विकासखंड के छिटईजोत गांव में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) की ओर से नैनो डीएपी के प्रयोग और महत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया कि नैनो डीएपी के सही इस्तेमाल से खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही फसल की बढ़वार और उत्पादन में भी फायदा हो सकता है। प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र मनकापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राम लखन सिंह ने नैनो डीएपी के इस्तेमाल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीज उपचार और फसल पर छिड़काव के लिए नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाता है। इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और फसल की बढ़वार अच्छी होती है। उन्होंने किसानों को खाद के संतुलित इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दी।