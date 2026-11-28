मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचे। यहां ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ और शक्तिपीठ को नमन किया और महंत महेंद्र नाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शाहजहां और औरंगजेब से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। उन्हें 24 घंटे में केवल एक छोटा घड़ा पानी दिया जाता था। जब शाहजहां पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसने लगे तो उन्होंने औरंगजेब को कोसते हुए कहा था कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं। जो जीवित रहते हुए अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और मृत्यु के बाद भी श्राद्ध-तर्पण के माध्यम से उन्हें याद करते हैं। योगी ने कहा कि सनातन धर्म में पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की विशेष परंपरा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान लोग श्राद्ध और तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं।