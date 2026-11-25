बलरामपुर जिले में किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि तथा दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। तहसील सदर के ग्राम शेखरपुर, हरिहरगंज स्थित वर्ष 2012 से बंद पड़े दुग्धशाला विकास विभाग के दुग्ध अवशीतन केंद्र को पुनः संचालित किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने फीता काटकर केंद्र के पुनः संचालन का शुभारंभ किया। करीब 14 वर्षों से बंद पड़े दुग्ध अवशीतन केंद्र के पुनः संचालन से दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि होगी। केंद्र का संचालन प्रारंभिक चरण में 2000 लीटर की क्षमता से शुरू किया गया है। जिसे आगामी एक से दो माह में बढ़ाकर 10 हजार लीटर तक किए जाने का लक्ष्य है। जिले में दुग्ध अवशीतन केंद्र के संचालन से किसानों एवं पशुपालकों को दूध की बिक्री की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दूध का उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इससे दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।