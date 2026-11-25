सपा की उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अपने बड़े भाई से गजब गठबंधन बनाये हैं। बात चल रही है और बिना कुछ तय हुए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। कांग्रेस से गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन टिकट बांटने की ऐसी हड़बड़ी कि स्पेशल 26 की सूची पकड़ा दी। साथ ही सहारनपुर में भी दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जहां कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।