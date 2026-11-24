कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की चर्चाओं पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और वे सभी लोग जिन्हें इस बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कितनी सीटों पर सहमति बन रही है और दूसरा दल संभावित रूप से कितनी सीटें जीत सकता है, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि, ये सभी विषय अभी विचाराधीन हैं, इसलिए इस समय कोई भी अंतिम या निश्चित बात कहना मुश्किल है। गठबंधन केवल जीतने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और गठबंधन का मकसद जीत हासिल करना ही होता है।