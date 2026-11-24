दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर हो रही चर्चा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सभी 403 विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि एक एक सीट पर दोनों दल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है और जिन सीटों पर बात बाकी है, उन पर अगली बैठक में मंथन होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि 26 सीटों को लेकर अलग से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बातचीत सही दिशा में है और सपा व कांग्रेस के बीच एक अच्छा समझौता होगा।