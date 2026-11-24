प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले 2 दिनों से इस मामले को लेकर भयंकर बवाल चल रहा है। उनकी बातों को बहुत गलत तरीके से ट्रोल किया गया, जबकि इसे ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि कल (सोमवार) उनकी धीरेंद्र शास्त्री से बात भी हुई है। रामदेव ने कहा कि हमारे देवी-देवताओं को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही थीं, उससे वे बेहद आहत थे। देवताओं के बीच तुलना करना सनातन परंपरा नहीं है और देवताओं के बीच कोई भेद नहीं है। देवताओं, जातियों और धर्मों के नाम पर किए जा रहे भेदभाव समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी गंभीर बात रखते हुए कहा कि सनातन धर्म को किसी भी तरह के अंधविश्वास या पाखंड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सनातन धर्म दिव्य है, वैज्ञानिक है और इसके मूल्य बहुत ऊंचे हैं।