योग गुरु बाबा रामदेव (PC: IANS)
Baba Ramdev Dhirendra Shastri Controversy: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पाखंडी और धूर्त बताने वाले बयान पर मचे घमासान के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। बाबा रामदेव ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा उनके सामने बालक की तरह हैं और वे उनके छोटे भाई व शिष्य जैसे भी हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें उन्हें अनुचित लगीं और जिनसे उन्हें दुख पहुंचा, उन्हें लेकर उन्होंने अपने अधिकार से धीरेंद्र शास्त्री को डांटा था। रामदेव ने यह भी कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ने उनकी डांट को प्यार के रूप में स्वीकार किया, जो उनका बड़प्पन है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले 2 दिनों से इस मामले को लेकर भयंकर बवाल चल रहा है। उनकी बातों को बहुत गलत तरीके से ट्रोल किया गया, जबकि इसे ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि कल (सोमवार) उनकी धीरेंद्र शास्त्री से बात भी हुई है। रामदेव ने कहा कि हमारे देवी-देवताओं को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही थीं, उससे वे बेहद आहत थे। देवताओं के बीच तुलना करना सनातन परंपरा नहीं है और देवताओं के बीच कोई भेद नहीं है। देवताओं, जातियों और धर्मों के नाम पर किए जा रहे भेदभाव समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दूसरी गंभीर बात रखते हुए कहा कि सनातन धर्म को किसी भी तरह के अंधविश्वास या पाखंड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सनातन धर्म दिव्य है, वैज्ञानिक है और इसके मूल्य बहुत ऊंचे हैं।
बता दें कि इस विवाद से ठीक पहले 17 नवंबर को बाबा रामदेव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने विधायक राजा भैया के यहां चल रही बाबा बागेश्वर की रामकथा में शिरकत की थी। इस दौरान दोनों ने मंच पर एक-दूसरे को माला भी पहनाई थी। इसी दिन दोनों प्रतापगढ़ से गोंडा भी गए थे और बाबा आलोक दास के यहां आयोजित रामकथा में शामिल हुए थे। इसके बाद 20 नवंबर को प्रतापगढ़ की कथा में धीरेंद्र शास्त्री ने अपना दिव्य दरबार लगाया था।
इससे पहले एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने न वेद पढ़े हैं, न दर्शन उपनिषद, न पुराण, न रामायण और न ही महाभारत। ये लोग न संविधान जानते हैं और न लोकतंत्र, बस मंच पर खड़े होकर बकवास करते रहते हैं और खुद को सनातन व हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं।
भूत-प्रेत बाधा के दावों पर प्रतिक्रिया करते हुए रामदेव ने कहा था कि कुछ कथाकार बाल फैलाकर और अजीब मंत्र बोलकर भूत भगाने का नाटक करते हैं और फिर पानी छिड़ककर समस्या दूर होने का दावा करते हैं। यह लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा कर उनका शोषण करने का तरीका है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं।
श्रीकृष्ण पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा था कि राम महान हैं और कृष्ण टेढ़े-मेढ़े, ऐसा बोलकर पहले माफी मांगी जाती है, फिर बांके बिहारी मंदिर में मत्था टेकने के बाद फिर वही बात दोहराई जाती है। रामदेव ने कहा था कि समाज में हल्की बातें बोलने का अधिकार किसी को नहीं है और हर चीज की एक मर्यादा, अनुशासन व प्रोटोकॉल होता है।
उन्होंने कहा था कि हंसी-मजाक में भी अवतारी सत्ताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्तिगत रूप से समझाते हैं, लेकिन न समझे तो मंच से बोलना पड़ता है ताकि कोई यह न कहे कि स्वामी रामदेव के होते हुए पाखंड हो रहा था और उन्होंने नहीं टोका। उन्होंने कहा था कि सनातन के नाम पर ढोंग और आडंबर नहीं किया जा सकता।
दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान से हुई थी, जो उन्होंने मध्यप्रदेश के शिवपुरी में चल रही श्रीराम कथा के दौरान दिया था। 10 अक्टूबर को सामने आए वीडियो में वे भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तुलना करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपने वाले ठाकुरजी की एक भी फोटो देख लो, वे खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े होते हैं। पांव के ऊपर पांव, कमर लचकाए और टेढ़ी गर्दन करके बंसी बजाते हैं।
उन्होंने आगे कहा था कि हमारे वाले तो खड़े भी एकदम सीधे होते हैं, नाम भी सीधा, चलना भी सीधा और दिखते भी सीधे हैं। वहीं तुम्हारे वालों का नाम भी टेढ़ा, चलते भी टेढ़े और खड़े भी टेढ़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पर्वत उठाना बड़ी बात नहीं है, हमारे भगवान के चेले ने तो पूरा पर्वत ही उड़ा दिया था। हमारे वालों का धाम अयोध्या भी सीधा है और तुम्हारे वालों का वृंदावन टेढ़ा है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद मथुरा के साधु-संतों ने कड़ी नाराजगी जताई थी और माफी की मांग की थी। विवाद बढ़ता देख धीरेंद्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि कई लोगों ने उनकी बात का गलत मतलब निकाला, जबकि वे खुद ठाकुरजी और ब्रज के भक्त हैं और उनका उद्देश्य भगवान राम व कृष्ण में भेद करना नहीं था।
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