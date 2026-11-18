Ankita Bhandari Case: उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उनके पिता चंद्रशेखर सिंह भंडारी ने एक बार फिर VIP को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के बाद उन्होंने सरकार और पुलिस से विनोद आर्य को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की थी। उनका आरोप है कि विनोद आर्य दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आते-जाते थे और दिल्ली में अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत चल रही थी। चंद्रशेखर ने दावा किया कि एक खास VIP को हर कीमत पर बचाने की कोशिश की गई और अब उसी VIP को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है।