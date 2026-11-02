प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: उत्तराखंड में 3,172 किमी सड़कें और 19 पुलों को मिली मंजूरी की दिशा में बड़ी पहल

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड के लिए 333 किलोमीटर सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य तथा 420 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 35 किलोमीटर सड़क निर्माण, 210 करोड़ रुपये के मदररूट सुदृढ़ीकरण तथा लगभग 57 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य सरकार के प्रयास महत्वपूर्ण योगदान देंगे।