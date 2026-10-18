अंकिता भंडारी केस पर BJP सांसद नरेश बंसल का विपक्ष पर हमला, बोले- राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा विपक्ष

गौरतलब है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता (वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी) ने 14 अक्टूबर 2026 की शाम को दिल्ली के इंडिया गेट पर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ धरना दिया था. उनका यह विरोध प्रदर्शन दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के खिलाफ था। अंकिता के परिजनों और विपक्ष का आरोप है कि इस हत्याकांड में जिस 'कथित वीआईपी' (VIP) की संलिप्तता की बात सामने आ रही थी, उसमें दुष्यंत गौतम का नाम भी उछाला गया था (हालांकि गौतम ने इन आरोपों को खारिज कर मानहानि की कार्रवाई शुरू की है)।