देहरादून में भीषण हादसा: ट्रक का ब्रेक फेल, पेड़ से टकराने पर क्लीनर की मौके पर ही मौत

Dehradun Truck Accident: उत्तराखंड के देहरादून में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। देहरादून के आशारोड़ी मार्ग पर राशन सामग्री से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद अनियंत्रित होकर वाहन सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।