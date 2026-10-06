Uttarakhand Politics: ‘इसका मतलब दाल में कुछ काला है’, CM धामी बोले-वोटर लिस्ट शुद्ध हो रही तो आपत्ति क्यों?

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश संविधान और तय व्यवस्था के अनुसार चलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने SIR के समर्थन में एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में दर्ज लोगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मतदाता सूची को दुरुस्त करना जरूरी है।