हल्द्वानी में व्यापारियों का महासम्मेलन, स्थानीय उत्पादों, निवेश और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर हुआ मंथन

सम्मेलन में सांसद अजय भट्ट और व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Haldwani Traders Conference: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे व्यापारियों ने सहभागिता की। सम्मेलन में व्यापारिक गतिविधियों, व्यापारी वर्ग के हितों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि ने व्यापारियों को संबोधित किया और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही व्यापारी वर्ग के हितों से जुड़ी घोषणाएं भी की गईं। कार्यक्रम में व्यापारियों की भूमिका को प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है। व्यापारियों की मेहनत, अनुभव और उद्यमशीलता से स्थानीय बाजारों को मजबूती मिलती है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक, हर वर्ग प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अपनी भूमिका निभाता है। व्यापार के विस्तार से न केवल वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी तैयार होते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा वातावरण जरूरी है, जिसमें कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के अवसर मिलें। व्यापारियों की समस्याओं को सुनना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके सुझावों पर विचार करना आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। स्थानीय बाजारों की मजबूती का लाभ किसानों, उत्पादकों, कारीगरों और उपभोक्ताओं तक भी पहुंचता है।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य व्यापार और उद्योग के लिए नए अवसर तैयार करना तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। वक्ताओं ने कहा कि छोटे और मध्यम कारोबारी किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे उद्यमों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने से स्थानीय स्तर पर उत्पादन, बिक्री और रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैयार होने वाले उत्पादों को व्यापक बाजारों तक पहुंचाने से कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था का दायरा भी बढ़ सकता है।
सम्मेलन के दौरान व्यापारी वर्ग के हितों से जुड़ी घोषणाएं भी की गईं। कार्यक्रम में व्यापारियों की जरूरतों और कारोबार से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी गई। हालांकि, घोषणाओं के विशिष्ट बिंदुओं और उनके क्रियान्वयन की समयसीमा का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए इन घोषणाओं के प्रभाव का आकलन संबंधित आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा। व्यापारी संगठनों के ऐसे सम्मेलनों को कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का मंच माना जाता है। यहां व्यापारी अपनी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को सामने रख सकते हैं। बेहतर संवाद से स्थानीय बाजारों की जरूरतों को समझने और व्यापार को सुगम बनाने के उपायों पर विचार करने में मदद मिलती है।
सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्मारिका का विमोचन रहा। स्मारिका के माध्यम से संगठन की गतिविधियों, व्यापार जगत से जुड़े अनुभवों और कारोबारी समुदाय की उपलब्धियों को सामने लाने का अवसर मिला। ऐसे प्रकाशन व्यापारिक संगठनों के कार्यों और उनके उद्देश्यों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में उपयोगी होते हैं। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए व्यापारियों की मौजूदगी ने सम्मेलन को व्यापक प्रतिनिधित्व दिया। विभिन्न इलाकों के कारोबारी अपने अनुभवों और स्थानीय बाजारों की चुनौतियों के आधार पर व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार साझा कर सकते हैं। इससे व्यापारिक समुदाय के बीच संपर्क और समन्वय को भी बढ़ावा मिलता है।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत और सरिता आर्य शामिल हुए। इनके अलावा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, मेयर गजराज सिंह बिष्ट तथा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा और प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की सहभागिता ने सम्मेलन को राजनीतिक, सामाजिक और कारोबारी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। व्यापारियों के हितों से जुड़े विषयों पर ऐसे आयोजनों के माध्यम से चर्चा और संवाद की संभावनाएं बनती हैं। कारोबारियों के लिए सुविधाजनक माहौल, स्थानीय उत्पादों की बेहतर बाजार पहुंच और रोजगार के नए अवसर प्रदेश की आर्थिक प्रगति के अहम पहलू हैं।
हल्द्वानी में आयोजित इस सम्मेलन ने व्यापारी वर्ग की आर्थिक भूमिका और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े कारोबारी स्थानीय बाजारों को सक्रिय रखने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। ऐसे में व्यापारियों की समस्याओं पर संवाद, उद्यमों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ने के प्रयास भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने में सहायक हो सकते हैं।
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