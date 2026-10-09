हल्द्वानी में व्यापारियों का महासम्मेलन, स्थानीय उत्पादों, निवेश और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर हुआ मंथन

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों से जोड़ने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य व्यापार और उद्योग के लिए नए अवसर तैयार करना तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। वक्ताओं ने कहा कि छोटे और मध्यम कारोबारी किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे उद्यमों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने से स्थानीय स्तर पर उत्पादन, बिक्री और रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैयार होने वाले उत्पादों को व्यापक बाजारों तक पहुंचाने से कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था का दायरा भी बढ़ सकता है।