यूपी की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का नया अध्याय, दसों सीटों पर बिना मतदान सांसद निर्वाचित

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन की घोषणा की गई। विधानसभा में निर्वाचित सांसदों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए।