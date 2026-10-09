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यूपी की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का नया अध्याय, दसों सीटों पर बिना मतदान सांसद निर्वाचित

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सभी दस सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों को जीत मिली। विधानसभा में प्रमाण पत्र सौंपे गए।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 09, 2026

भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से यूपी में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से यूपी में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन की घोषणा की गई। विधानसभा में निर्वाचित सांसदों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए।


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Updated on:

09 Oct 2026 04:54 pm

Published on:

09 Oct 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का नया अध्याय, दसों सीटों पर बिना मतदान सांसद निर्वाचित

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