68500 शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट! पंकज चौधरी से मिले अभ्यर्थी, OBC आरक्षण विसंगति दूर करने का मिला आश्वासन

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए भर्ती परिणाम में आवश्यक संशोधन किया जाए और नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। उनका कहना है कि आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन करना सामाजिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। यदि भर्ती प्रक्रिया में किसीस्तर पर विसंगति हुई है, तो उसका निष्पक्ष परीक्षण कर नियमानुसार समाधान निकाला जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि वे लंबे समय से इस मामले को लेकर अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। बार-बार आंदोलन करने से उनकी परेशानी बढ़ती है, लेकिन समाधान नहीं मिलने के कारण उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष से हुई मुलाकात के बाद उन्हें उम्मीद है कि संबंधित विभाग मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

आश्वासन के बाद कार्रवाई का इंतजार



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात और ज्ञापन सौंपने के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब संबंधित विभाग आयोग के आदेश की स्थिति स्पष्ट करे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के संबंध में औपचारिक कदम उठाए। फिलहाल अभ्यर्थियों की निगाहें सरकार और संबंधित विभाग पर टिकी हैं। वे चाहते हैं कि भर्ती में आरक्षण से जुड़ी कथित विसंगतियों की समीक्षा कर पात्रता के आधार पर परिणाम संशोधित किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिले। इस मामले में आगे होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई ही तय करेगी कि अभ्यर्थियों की वर्षों पुरानी मांग का समाधान किस दिशा में बढ़ता है।