योगी सरकार में यूपी की जेलें हुईं हाईटेक, 17 हजार करोड़ के निवेश से बदली तस्वीर

डीजी, कारागार एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना के अनुसार, प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ जेलों की व्यवस्थाओं को भी समय की जरूरत के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जेलों में क्षमता विस्तार के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। जेल विभाग के बजट में हुई बढ़ोतरी को इसी दिशा में उठाए गए कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में 913.07 करोड़ रुपये का बजट था, जो 2026-27 में 2,877.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं 2017-18 से 2021-22 के बीच जेल विभाग के लिए कुल 5,494.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2022-23 से 2026-27 के बीच यह राशि बढ़कर 11,913.53 करोड़ रुपये हो गई।