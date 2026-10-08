काशी पहुंचीं 50 महिला उद्यमी, कारीगरों से मुलाकात कर पर्यटन और बाजार की नई राहें खोजीं

वाराणसी पहुंचने के बाद प्रतिभागियों की यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट से शुरू हुई। बुधवार शाम को उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया और घाटों पर उमड़ने वाली आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और स्थानीय जीवन को करीब से देखा। गंगा किनारे की रोशनी, मंदिरों की घंटियां और आरती के दौरान बना वातावरण प्रतिभागियों के लिए खास अनुभव रहा। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय क्रूज के जरिए ऐतिहासिक घाटों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने घाटों की स्थापत्य विरासत और गंगा किनारे सदियों से विकसित हुई जीवनशैली को समझा। इस अनुभव ने यह भी दिखाया कि काशी की पर्यटन पहचान केवल किसी एक मंदिर या घाट तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की पूरी जीवन परंपरा अपने आप में एक आकर्षण है।