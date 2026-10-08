फैजुल्लागंज की गलियों में पानी का सैलाब: राहत पहुंचाने उतरी नगर निगम की टीम, तेज हुई निकासी

जलभराव वाले क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती पानी की निकासी को लेकर है। नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित स्थानों पर पंप सेट के माध्यम से लगातार पानी निकालने का काम किया जाए। जहां मौजूदा संसाधनों से जल निकासी में परेशानी हो रही हो, वहां तत्काल अतिरिक्त पंप और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने को कहा गया। नगर निगम की टीमों को निर्देश दिए गए कि जलभराव वाले क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जिन स्थानों पर पानी जमा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी कराई जाए। अधिकारियों का जोर इस बात पर रहा कि पानी अधिक समय तक जमा न रहे, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके और जल जनित समस्याओं की आशंका को कम किया जा सके।