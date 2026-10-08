Navratri Durga Mandir:  नवरात्रि पर सज रहे लखनऊ के दुर्गा मंदिर, घंटियों और जयकारों से गूंजेगी राजधानी

नवरात्रि को लेकर लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में स्थित दुर्गा मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शास्त्रीनगर, राजाजीपुरम, गोमती नगर, निलमथा, जानकीपुरम, चारबाग और पुराने लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में मंदिरों को सजाने का काम शुरू हो चुका है। मंदिर समितियों की ओर से परिसर की सफाई के साथ प्रवेश और निकास की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। कई मंदिरों में मां दुर्गा की प्रतिमा के विशेष श्रृंगार की तैयारी है। कहीं फूलों से आकर्षक दरबार सजाया जाएगा तो कहीं रंगीन रोशनी और विद्युत झालरों से मंदिर की भव्यता बढ़ाई जाएगी। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मंदिर समितियां पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियों में भी जुटी हैं।