UP Tourism: प्रयागराज के प्राचीन मंदिरों को मिल रहा नया रूप, छह करोड़ से पर्यटन सुविधाओं का विस्तार

प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर और नागवासुकी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल पहले से ही देश-विदेश के श्रद्धालुओं के बीच लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही पथरबंधी महादेवालय, भोलेगिरि मंदिर, बोलन महादेव मंदिर और प्राचीन शिवाला जैसे स्थलों को विकसित किए जाने से धार्मिक पर्यटन के दायरे को और व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है। विकास कार्यों के तहत मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। बहुउद्देशीय हॉल, यात्री शेड, स्वागत द्वार और गलियारों का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इन सुविधाओं से श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान प्रतीक्षा, विश्राम और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए व्यवस्थित स्थान मिल सकेगा। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधाएं उपयोगी साबित होंगी।