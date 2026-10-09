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UP Politics: बृजेश पाठक का विपक्ष पर तीखा प्रहार, बोले-हारते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को याद आती हैं संस्थाएं

Brijesh Pathak Targets Congress: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव हारने पर विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 09, 2026

डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला, बोले-चुनाव हारने पर संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाता है विपक्ष (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला, बोले-चुनाव हारने पर संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाता है विपक्ष (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

Brijesh Pathak Statement: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इनकी दाल नहीं गल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन की शैली बन चुकी है। पाठक के मुताबिक, जब विपक्षी दल किसी प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो उन्हें सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन चुनाव में हार मिलने पर वही दल संवैधानिक संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने विपक्ष की इस राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के बजाय संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने बयान में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीतिक भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अपनी राजनीतिक असफलताओं के लिए संवैधानिक संस्थाओं को निशाने पर लेते हैं। उनके अनुसार, चुनावी परिणामों के बाद विपक्ष की ओर से संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पाठक ने इसे विपक्ष की राजनीतिक शैली बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोपों से संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाता है।

हार के बाद संस्थाओं पर आरोप लगाने का आरोप

बृजेश पाठक ने कहा कि जब विपक्षी दल किसी प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, तब उन्हें व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। लेकिन जब उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, तो वे संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। उन्होंने विपक्ष के इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि चुनावी नतीजों को लेकर अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं है।

डिप्टी सीएम के बयान का मुख्य केंद्र चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवाल रहे। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया कि चुनावी सफलता मिलने पर व्यवस्था को सही मानना और हार मिलने पर उसी व्यवस्था पर आरोप लगाना राजनीतिक दोहरेपन को दर्शाता है। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर राजनीतिक बहस

देश में चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच समय-समय पर बहस होती रही है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी प्रक्रिया, संस्थाओं की निष्पक्षता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर अलग-अलग विचार सामने आते हैं। ऐसे में बृजेश पाठक का यह बयान भी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

पाठक ने अपने वक्तव्य में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उनकी शैली बन चुका है। उनके अनुसार, चुनावी परिणामों के बाद संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाना विपक्ष की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यह बयान विपक्ष की भूमिका और चुनावी नतीजों को लेकर जारी राजनीतिक बहस को एक बार फिर चर्चा में लाता है।

राजनीतिक बयान से बढ़ सकती है सियासी गर्माहट

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरविन्द त्रिपाठी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का यह बयान ऐसे राजनीतिक माहौल में सामने आया है, जहां चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर विभिन्न दलों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। उनके बयान से स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक स्तर पर जवाब दे रहा है। दूसरी ओर, इस मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का पक्ष सामने आने के बाद ही दोनों पक्षों के तर्कों की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल बृजेश पाठक के बयान का केंद्र कांग्रेस और इंडी गठबंधन की चुनावी रणनीति तथा संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उनके रुख की आलोचना है। उन्होंने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद संस्थाओं पर गड़बड़ी के आरोप लगाने का आरोप लगाया। उनका यह वक्तव्य प्रदेश की राजनीति में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी का हिस्सा है।

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Updated on:

09 Oct 2026 01:27 pm

Published on:

09 Oct 2026 12:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: बृजेश पाठक का विपक्ष पर तीखा प्रहार, बोले-हारते ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को याद आती हैं संस्थाएं

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