उत्तराखंड के छात्रों ने पश्चिम बंगाल में देखी संस्कृति और विरासत की झलक, राज्यपाल आर. एन. रवि से भी की मुलाकात

Uttarakhand Students West Bengal Visit: युवा संगम कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के विद्यार्थियों और शिक्षकों का एक दल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान युवाओं को राज्य की संस्कृति, परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत और शैक्षणिक परिवेश को करीब से जानने का अवसर मिल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। दौरे के दौरान उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि से मुलाकात की। इस संवाद में शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और देश के अलग-अलग राज्यों के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।