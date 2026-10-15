अंकिता भंडारी केस को लेकर हरीश रावत का सरकार पर बड़ा हमला, जानिए क्या है दुष्यंत गौतम से जुड़ा पूरा विवाद

यह पूरा विवाद दिसंबर 2025 में तब शुरू हुआ जब पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंकिता केस से जुड़े उस वीआईपी के बारे में पूरी जानकारी है जिसकी लंबे समय से तलाश है। उन्होंने एक ऑडियो भी शेयर किया जिसमें गट्टू नाम का जिक्र था। सियासी गलियारों में इस नाम को तत्कालीन भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम से जोड़ दिया गया। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने इस ऑडियो को एआई से बना हुआ बताकर फर्जी करार दिया। दुष्यंत गौतम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा किया जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें VIP बताने वाली सभी सामग्री हटाने का आदेश दिया था।