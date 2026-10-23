युवाओं के हाथ में किताब-कंप्यूटर होना चाहिए, नशा नहीं, धामी बोले- नशे को ‘ना’, जिंदगी को ‘हां’ कहें

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami: "जिस उम्र में युवाओं के हाथों में किताबें और कंप्यूटर होने चाहिए, वे खेल के मैदान में पसीना बहा रहे होने चाहिए, उस उम्र में नशा उनके हाथों तक पहुंचना पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। नशा सिर्फ युवाओं के सपनों को नहीं तोड़ता, बल्कि परिवार की उम्मीदों को भी बिखेर देता है।" यह बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. बीआर अंबेडकर मैदान में आयोजित ‘नशा मुक्त उत्तराखंड’ वॉकथॉन कार्यक्रम में कही। उन्होंने ने 'नशा मुक्त उत्तराखंड' वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।