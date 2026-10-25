उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, आलोक शर्मा बोले- साजिश रची गई हो सकती है

कांग्रेस प्रवक्ता ने वनंत्रा रिसॉर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से रिसॉर्ट को गिराया गया और पहले दिन से इस मामले की जांच जिस तरह हुई, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के दबाव में उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी।