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उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, आलोक शर्मा बोले- साजिश रची गई हो सकती है

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई के सामने पेशी और नार्को टेस्ट से पहले साजिश रची गई हो सकती है।
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देहरादून

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Aman Pandey

Updated: 25 Oct 2026, 11:33 PM IST

Uttarakhand

अभिनेत्री उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत कब और कहां दर्ज हुई, किन धाराओं में दर्ज हुई और फिर अचानक गिरफ्तारी कैसे हो गई, ये सभी बातें अपने आप में सवाल खड़े करती हैं।

'सीबीआई के सामने पेश होने वाली थीं उर्मिला'

आलोक शर्मा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला था कि उर्मिला सनावर अगले दिन सीबीआई के सामने पेश होने वाली थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि वे नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई द्वारा उन्हें नार्को टेस्ट के लिए ले जाने से पहले ही कोई साजिश रची गई हो सकती है।

"कानूनी प्रक्रिया का मामला, तथ्य आने पर फिर बोलेंगे"

शर्मा ने साफ किया कि यह कानूनी प्रक्रिया का मामला है। उन्होंने कहा कि आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर पार्टी दोबारा टिप्पणी करेगी।

वनंत्रा रिसॉर्ट और जांच पर भी सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने वनंत्रा रिसॉर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से रिसॉर्ट को गिराया गया और पहले दिन से इस मामले की जांच जिस तरह हुई, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के दबाव में उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

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Updated on:

25 Oct 2026, 11:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, आलोक शर्मा बोले- साजिश रची गई हो सकती है

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