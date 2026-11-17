महज एक मिनट की देरी 9 साल के बच्चे की जान जाने की वजह बन गई (X Photo Ajay Kumar Dwivedi)
Prayagraj School News: प्रयागराज में स्कूल पहुंचने में महज एक मिनट की देरी 9 साल के बच्चे की जान जाने की वजह बन गई। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार सुबह बच्चा स्कूल पहुंचा तो गेट बंद होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। टीचर ने उसे वापस घर भेज दिया। इसके बाद बच्चा रेलवे ट्रैक के पास से होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा और तोड़फोड़ की।
घटना घूरपुर थाना क्षेत्र की है। करमा के नई बाजार में रहने वाले मुस्ताकी आलम का 9 साल का बेटा इरादतगंज स्थित सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 3 का छात्र था। उसका स्कूल घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था।
बच्चे के पिता मुस्ताकी आलम ने बताया कि मंगलवार सुबह उनका बेटा रोज की तरह स्कूल गया था। स्कूल का गेट सुबह 8:10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन वह 8:11 बजे पहुंचा। यानी उसे पहुंचने में सिर्फ एक मिनट की देरी हुई थी। आरोप है कि इसी वजह से उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया और टीचर ने उसे वापस लौटा दिया।
स्कूल से लौटने के बाद बच्चा रेलवे ट्रैक के पास से होकर घर जा रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
पिता ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर बच्चे को स्कूल के अंदर आने दिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता। परिवार का आरोप है कि स्कूल से लौटाने के बाद बच्चे की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई।
बच्चे की मौत से नाराज परिजन और ग्रामीण सेंट मैरिज कॉन्वेंट स्कूल पहुंच गए। वहां लोगों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की। इससे मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर घूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। काफी कोशिशों के बाद स्थिति को शांत कराया गया।
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