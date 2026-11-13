UP Youth Congress: दिल्ली की रैली में गैरहाजिरी का हिसाब! यूपी युवा कांग्रेस में बड़ा एक्शन,पांच नेता भी नपे

जानकारी के मुताबिक, निलंबित किए गए 68 पदाधिकारियों में युवा कांग्रेस के 12 जिलाध्यक्ष और 3 प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा 33 प्रदेश महासचिव और 18 प्रदेश सचिवों पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे संयुक्त सचिव और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पर भी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित रैली में पदाधिकारियों की गैरमौजूदगी को संगठन ने गंभीरता से लिया। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया।