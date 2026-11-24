Samajwadi Party Congress Alliance: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत में सीटों का मामला उलझता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने सपा से 125 विधानसभा सीटों की मांग की है, जबकि सपा ने उसे सिर्फ 26 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इस सूची में कांग्रेस की वे सीटें भी शामिल हैं, जहां पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी या दूसरे नंबर पर रही थी। दोनों दलों के नेताओं के बीच सोमवार को भी बैठक हुई थी। अब मंगलवार को एक बार फिर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि कल जो कहना था, वह कह दिया था और कांग्रेस को 26 सीटें बता दी हैं, जहां से वह अपने उम्मीदवार उतार सकती है।